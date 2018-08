Issumerin Regine Mispelkamp startet bei Dressur-WM

Reitsport : Regines WM-Traum geht in Erfüllung

Ein tolles Paar: Regine Mispelkamp und ihr Dressurpferd Look at me now gehen bald bei der WM in den USA an den Start. Foto: Sirpa Huhtamella

Issum Regine Mispelkamp aus Issum kämpft im September mit Look at me now in den USA um eine Medaille.

(RP) Knapp vier Wochen nach ihrem Sieg bei den Deutschen Meisterschaften der „Para Equestrian Dressage“ hat die 47-jährige Regine Mispelkamp ein großes Ziel erreicht: Die in Issum beheimatete Reiterin des RV Seydlitz Kamp wurde jetzt bei einem Lehrgang in Frechen für die Weltmeisterschaften der Para-Reiter in Mill Spring, North Carolina, nominiert.

Bundestrainer Bernhard Fliegl und Equipechefin Britta Bando setzen vom 11. bis 23. September im Tryon International Equestrian Center beim Kampf um die Medaillen auf Regine Mispelkamp und ihr Pferd Look at me now.

„Jetzt müssen wir nur noch gesund bleiben“, freut sich die Pferdewirtschaftsmeisterin auf den Trip in die USA. Ihr Pferd Look at me now wird bereits am 9. September die Reise in die Staaten antreten. „Nach ärztlicher Untersuchung und Quarantäne werden wir uns dann am Zielort hoffentlich wohlbehalten treffen“, fühlt sie mit ihrem Pferd mit. Die an Multiple Sklerose erkrankte Reiterin, die in der Klasse „Grade V“ eingestuft ist, wird jedoch nicht nur auf die Teilnahme an den sogenannten Para-Wettbewerben setzen.

Nachdem sie im Regelsport bereits Erfolge in der Dressur bis hin zum Grand Prix sowie im Springen bis zur Klasse S erreichte, möchte sie auch in diesem Bereich weiter angreifen. „Ich möchte damit zeigen, dass es auch mit gesundheitlichen Einschränkungen möglich ist, auf höchstem Niveau zu reiten“, so Mispelkamp. Für die selbstständige Pferdewirtschaftsmeisterin bedeutet nicht nur der Start bei der WM eine Herausforderung: „In meiner Abwesenheit läuft der Ausbildungsbetrieb auf dem Hof komplett weiter, mein Team hat dann ein bisschen mehr zu tun als sonst“, so Regine Mispelkamp.

Mit dem Reitsport hatte Regine Mispelkamp als Dreijährige erstmalig Kontakt. Bereits im Alter von sieben Jahren hatte sie tägliches Reittraining auf Ponys und den elterlichen Großpferden und begann mit 15 Jahren ihre Turnierkarriere. Trainiert wurde sie bereits in ihrer Schulzeit von namhaften Reitern wie Paul Schockemöhle, Franke Sloothak und Ludger Beerbaum. Mitte der 90er Jahre sammelte sie bereits Turniererfolge auf den eigenen Pferden bis zur Klasse S im Springen und bis zur Klasse M in der Dressur.

Seit knapp 20 Jahren ist die WM-Teilnehmerin mit eigenem Turnier- und Ausbildungsstall selbstständig, im Jahr 2000 machte sie ihren erfolgreichen Abschluss zur Pferdewirtschaftsmeisterin. Die dreijährige Trainerausbildung zur Diplomtrainerin des deutschen olympischen Sportbundes in Köln an der Trainerakademie rundete die berufliche Laufbahn ab. Im Mai hatte sie ihren ersten offiziellen internationalen Start im Para-Dressursport mit drei Siegen und zwei zweiten Plätzen bei fünf Starts.