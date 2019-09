Reitsport : Toller Pferdesport im Herzen von Issum

Issum Die traditionellen Reitertage des RV Ziethen waren einmal mehr ein voller Erfolg. Viele Besucher erlebten spannende und hochklassige Dressur- und Springprüfungen. Auch Bürgermeister Clemens Brüx zeigte sich begeistert.

Zu der langen Liste von Sponsoren gesellte sich diesmal die bekannte Hamburger Kaffeerösterei „J.J. Darboven“, die in Zusammenarbeit mit der Deutschen reiterlichen Vereinigung (FN) die ländlichen Reitervereine für ihr ehrenamtliches Engagement unterstützt. So wurden die Issumer Reiter aus rund 1.500 Vereinen in Deutschland ausgewählt und anlässlich der Reitertage mit Kaffeemaschinen, Kaffee und sonstigem Zubehör ausgestattet. Da dürfte sich auch der spanische Dressurreiter Fernando Esteban Ruiz vom Förderkreis Dressur Neuss ein Tässchen gegönnt haben, nachdem ihm Rudi Lodewick, Vorsitzender des Kreispferdesportverbandes Kleve, das Goldene Reitabzeichen verliehen hatte – Belohnung für zehn Siege in der schweren Klasse. „Fernando Ruiz hatte viele Fans mitgebracht, die für ordentlich Stimmung gesorgt haben“, sagte Ginters. Einen sportlichen Höhepunkt erlebten die Zuschauer am Rande des Dressurvierecks in der mittelschweren Prüfung, in der neben Traversalen (vorwärts-seitwärts Bewegung des Pferdes) im Trab unter anderem auch fliegende Galoppwechsel gezeigt wurden. Lektionen, die vom Lord-Lucifer-Sohn Lenvino H ziemlich gut ausgeführt wurden, so dass Sarah Stöckert-Hilbrandt und Christina Kerkstra die Wettener Amazone Elena Kröll an die Tete dieser Prüfung setzten und das Paar mit einer Goldschleife auszeichnete. Diese hefteten Hermann Cappell und Achim Lennertz auch dem sechsjährigen Tiamo (Tangelo van de Zuuthoeve/Grand Canyon) an die Trense, der unter dem Sattel des Kranenburgers Otmar Eckermann als einziger die Siegerrunde der Zwei-Sterne-Springprüfung der Klasse M (*0 Fehler/37.41 Sekunden) fehlerfrei beendete. Beifall erhielt zudem Lokalmatadorin Julina Heinzelmann, die in der Führzügelklasse auf Strawes First Starlet die Goldschleife mit einer Wertnote von, 8.00 (gut) erzielen konnte. Denn auch der Nachwuchs demonstrierte im Rahmen der Reitertage dem Publikum die Fortschritte der reiterlichen Ausbildung.