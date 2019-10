Handball : TV Issum freut sich auf das Wiedersehen mit alten Bekannten

Issum Handball-Landesliga der Frauen: TV Issum – TV Beckrath (Sa., 18.45 Uhr). Der Anfang ist gemacht: Gegen den SV Straelen II holten die Issumerinnen im zweiten Spiel den ersten Punkt der Saison.

Landesliga der Männer, Gruppe 3: TV Borken – TV Issum (So., 11.45 Uhr). Auch die Issumer Männer treffen auf alte Bekannte – zu dem Team aus dem Westmünsterland pflegt der TVI fast schon eine freundschaftliche Atmosphäre. „Ich stehe in regem Kontakt zu ihrem Trainer“, erklärt Issums Linienchef Oliver Cesa. Das gute Verhältnis erstreckt sich bislang allerdings noch nicht auf die Platte: „Als Trainer habe ich dort noch nie auch nur einen Punkt geholt“, so Cesa. Und auch vor Cesas Zeit taten sich die Altbierdörfler immer schwer bei den Borkenern, die als extrem heimstark gelten. Hinzu kommt, dass beim TVB ohne Harz gespielt wird, was einen zusätzlichen Nachteil für die Gäste darstellt. „Selbstverständlich finden wir uns nicht schon vorher mit einer Niederlage ab“, versichert Cesa. „Dennoch denke ich, dass das eine Mammutaufgabe wird.“