Fußball : Union Kervenheim setzt auf Ismet Bozan

Trainer Ismet Bozan (Mitte) möchte Union Kervenheim mit Alexander Horsten (links) und Marian Machat in eine erfolgreiche Zukunft führen. Foto: Union Kervenheim

Kevelaer Der neue Coach möchte die Mannschaft im oberen Mittelfeld der Kreisliga B etablieren. Alexander Horsten wird spielender Co-Trainer.

Thomas van Wickeren, Sportlicher Leiter des Fußball-B-Ligisten Union Kervenheim, hat in der langen Corona-Pause ganze Arbeit geleistet. Er hat ein neues Trainer-Team auf die Beine gestellt, das mit den Vorbereitungen auf die künftigen Herausforderungen begonnen hat. Die sportliche Verantwortung trägt ab sofort Ismet Bozan, der im Kreis Kleve bereits mit einigen Erfolgen auf sich aufmerksam gemacht hat. Der gebürtige Gocher lernte das Fußballspielen bei der Viktoria und war für seinen Heimatverein zunächst auch im Seniorenbereich am Ball. Später schloss er sich der Gocher Concordia an; DJK Labbeck-Uedemerbruch und Kevelaerer SV waren die weiteren Stationen des inzwischen 47-Jährigen.

Als Trainer war Bozan auf Anhieb erfolgreich und führte die zweite Mannschaft von Viktoria Goch von der Kreisliga C hinauf ins Kreisliga-Oberhaus. Anschließend übernahm er den TSV Weeze II, mit dem er einige Male knapp den Aufstieg in die A-Liga verpasste. Unterstützt wird Ismet Bozan vom torgefährlichen Regisseur Alexander Horsten, der zum spielenden Co-Trainer befördert wurde. Als Torwart-Trainer komplettiert Marian Machat, der aus gesundheitlichen Gründen seine aktive Laufbahn beendet hat, das neue Trio des B-Ligisten, das von den Betreuern Stephan Better und Florian Krüger unterstützt wird. Bozan hat sich mit dem Team einiges vorgenommen. „Wir wollen von Anfang an mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben und uns nach Möglichkeit im oberen Mittelfeld der Tabelle etablieren. Die Mannschaft hat das Zeug dazu“, sagt er.