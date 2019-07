Fußball Voba-Supercup : Voba-Cup: SVS-Trainer „völlig entspannt“

Gelderland Der 3. Spieltag des Voba-Supercups steht bevor. Das Spitzenspiel: Straelens Reserve empfängt den bisher starken TSV Weeze.

Für den SV Straelen lief der Supercup der Volksbank an der Niers bisher nicht nach Maß. Der Bezirksliga-Aufsteiger musste zum Auftakt eine bittere 1:7-Niederlage gegen die Sportfreunde Broekhuysen hinnehmen, es folgte zuletzt eine 0:1-Pleite gegen den A-Ligisten SC Auwel-Holt. Trainer Marcel Blaschkowitz aber will diese Ergebnisse nicht zu hoch hängen. Stattdessen sagt er: „Wir sind völlig entspannt. Das Turnier sehen wir als bessere Trainingseinheit mit Ball.“ Eine Chance aufs Weiterkommen haben die Blumenstädter nicht mehr. Nun wartet am Sonntag (15 Uhr) in der Gruppe A die letzte Partie gegen den Ligakonkurrenten TSV Weeze. Insgesamt stehen elf Partien auf dem Programm.

Den Spieltag der Gruppe komplettiert die Begegnung der Sportfreunde Broekhuysen gegen den SC Auwel-Holt. Die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Clarke rechnet sich noch Restchancen auf ein Weiterkommen über den zweiten Tabellenrang aus: „Wir wollen einen Sieg einfahren und hoffen, als bester Zweitplatzierter noch weiterzukommen. Doch das wird sicher kein Selbstläufer. Immerhin ist das Spiel gegen Auwel-Holt auch ein kleines Derby.“ In den Wettbewerb gut gestartet sind auch die Kicker des TSV Wachtendonk-Wankum. Sie besiegten bereits den GSV Geldern und den Kevelaerer SV. Nun treffen sie auswärts auf den B-Ligisten Concordia Goch. Zuvor testet Wa.-Wa. am Samstag noch im Freundschaftsspiel gegen den SV Herongen (16 Uhr).

„Concordia Goch können wir sehr schwer einschätzen. Wir brauchen vor allem eine konzentrierte Vorstellung, um schnell für klare Verhältnisse zu sorgen“, sagt der frisch installiert TSV-Trainer Frank Goldau. Er habe bisher sehr unterschiedliche Eindrücke von seiner Mannschaft gesammelt. So lag sein Team gegen den Kevelaerer SV früh zurück und spielte eine schwache erste Halbzeit. Dann aber kämpfte sich das Aufgebot zurück und drehte die Begegnung im zweiten Durchgang. Das Endergebnis vor heimischem Publikum lautete 4:1. „Nun wollen wir von Anfang an da sein“, sagt Goldau.

Ein Spitzenspiel steigt in Kerken. Dort nämlich treffen die Lokalrivalen TSV Nieukerk und der FC Aldekerk aufeinander. In der Gruppe E sind die Würfel noch nicht gefallen, eine Entscheidung über den Gruppensieg folgt erst am Sonntag. Nieukerk gewann unter der Woche mit 2:1 gegen Arminia Kapellen. Große Spannung herrscht auch noch immer in der Gruppe B. Dort hat die Zweitvertretung von Viktoria Goch die Tabellenführung inne, ist aber mit vier Punkten gleichauf mit Union Wetten. Nun kommt es zum Fernduell: Fortuna Keppeln empfängt die Viktoria, Wetten den SV Issum. Auch in der Gruppe D wird es eng: Der SV Herongen und Grün-Weiß Vernum werden bisher gleichauf in der Tabelle gelistet.