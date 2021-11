Fußball-Regionalliga : Beim SV Straelen wird genau hingeschaut

Straelen Am Sonntag tritt die Mannschaft bei den Sportfreunden Lotte an. Während Trainer Thomas Gerstner prüft, ob die Spieler seine Vorgaben umsetzen, wird SVS-Physiotherapeut Marco van Hees etwas anders auf das Duell blicken.

Gemeinsam mit Mona Beeker ist der berufserfahrene Physiotherapeut für die medizinische Erstversorgung am Spieltag zuständig und gibt einen Einblick in seine Arbeit. Wenn er zu einem verletzten Spieler auf den Platz gerufen wird, ist der Ablauf immer gleich: „Guck mich an und sag wo.“ Mehr will er erst einmal gar nicht wissen, um direkt mit der Behandlung anzufangen, denn die Trainerbank wartet auf sein Signal, ob gewechselt werden muss oder nicht.