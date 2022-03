Fußball-Bezirksliga : Sportfreunde bauen Vorsprung an der Spitze aus

Sportfreunde bauen Vorsprung an der Spitze aus

Der dreifache Torschütze Igor Puschenkow (l.) war Mann des Tages in Reihen des Tabellenführers SF Broekhuysen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Beim 3:1 der SF Broekhuysen gegen den SV Walbeck erzielt Igor Puschenkow alle Treffer des Gastgebers, der von den Punktverlusten der Verfolger profitiert.

Bezirksliga-Spitzenreiter Sportfreunde Broekhuysen musste beim 3:1 (1:1)-Erfolg gegen Schlusslicht SV Walbeck viel Geduld aufbringen. Wie das eben manchmal so ist, wenn Statistik auf die Realität trifft. Dass der Gastgeber uneingeschränkt Herr im eigenen Stadion war, machten die Sportfreunde allerdings gleich zu Beginn des Spiels deutlich. Druckvoll ging es nur in Richtung Walbecker Tor. Die Gäste verhinderten zunächst mit Geschick und etwas Glück einen Rückstand.

Zwei Minuten nach dem Wechsel erhöhte Igor Puschenkow auf 2:1. Nur vier Minuten später hatte Marcel Giesen die größte Walbecker Chance des gesamten Spiels auf dem Fuß, verpasste aber den Ausgleich. In der Folge ließen die Sportfreunde gleich mehrere Gelegenheiten zur Vorentscheidung ungenutzt. Oft waren die Aktionen auch einfach zu überhastet. In der 75. Minute machte Puschenkow mit seinem dritten Treffer den Deckel drauf. „Das Ergebnis geht in Ordnung, aber wir haben dem Favoriten Probleme bereitet“, meinte Walbecks Trainer Klaus Thijssen. Sportfreunde-Spielertrainer Sebastian Clarke, dessen Mannschaft jetzt mit fünf Punkten Vorsprung die Tabelle anführt, war nicht ganz zufrieden: „Wir haben kein gutes Spiel gezeigt.Vielleicht wollten wir zu viel.“