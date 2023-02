Aldekerk in Partylaune Der große Handball-Traum des TV Aldekerk

Mit Pkw, Bus oder Bahn pilgerten die Fans beider Mannschaften zur Krefelder Mega-Arena. Der Anwurf musste wegen des großen Andrangs an den Eingängen um 15 Minuten verschoben werden. Das Rahmenprogramm, das 45 Minuten vor dem Anpfiff die Stimmung anheizen sollte, war eigentlich gar nicht nötig. Geschätzte 3000 eingefleischte Anhänger des Turnvereins, leicht erkennbar an ärmellosen Umhängen in den Vereinsfarben grün und weiß, an grünen Anglerhüten mit Vereinslogo oder an den Vereinstrikots, erzeugten mit ihren Gesängen Gänsehaut-Stimmung. Tosender Applaus, als die ATV-Matadoren, flankiert von den Dolphin Cheerleaders, in die Halle einliefen. Dann wurde die Partie endlich angepfiffen.