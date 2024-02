Dritte Handball-Liga Handball-Fest mit klarer Rollenverteilung

Am Samstag ist es wieder so weit. Vor mehr als 7000 Zuschauern wird um 19 Uhr zum zweiten Mal das Niederrhein-Derby zwischen den Handball-Drittligisten HSG Krefeld und TV Aldekerk in der Yayla-Arena angepfiffen. Kurz zur Erinnerung: Vor fast genau einem Jahr trafen beide Mannschaften zum ersten Mal im Krefelder Vergnügungstempel aufeinander. Der ATV hatte bereits vor der Partie den Klassenerhalt sicher und konnte ganz entspannt in die Partie gehen. Die Krefelder spielten um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Zweiten Liga. Das ganze Dorf hatte sich auf dem Weg nach Krefeld gemacht. Mehr als 3000 grün-weiße Fans verwandelten die Halle in ein Tollhaus. Die Männer des ATV veranstalteten auf dem Parkett ein Handball-Spektakel, hatten die Zuschauer auf ihrer Seite und trotzten dem haushohen Favoriten durch einen Treffer von Sjuul Rutten unmittelbar vor dem Abpfiff noch ein 32:32 ab.