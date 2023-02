Das „Derby des Jahres“ Ein Handball-Fest vor 8000 Zuschauern

Die Ausgangslage Die Partie steht unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen: Die HSG erlaubte sich in diesem Jahr eine unerwartete Schwächephase und muss nun um die sicher geglaubte Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Zweiten Liga bangen. Mit einem 40:27 am vergangenen Samstag gegen das Team Handball Lippe II scheinen sich die Krefelder aus der Krise geschossen zu haben. Dennoch dürfen sie sich kaum noch einen Ausrutscher erlauben, um das Saisonziel nicht zu verspielen. Der TV Aldekerk hat als Aufsteiger die Liga bisher mächtig aufgemischt und den Klassenerhalt bereits in trockene Tücher gebracht. Folglich können die ATV-Männer, die als krasser Außenseiter in die Partie gehen, völlig befreit und ohne Druck aufspielen. Und wer weiß, vielleicht können sie mit ihren Fans im Rücken den Gastgebern bis zum Abpfiff Paroli zu bieten.