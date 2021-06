Deutsche U-23-Meisterschaft : Lea Halmans mit großer Nervenstärke zum Titel

Lea Halmans konnte ihr Glück kaum fassen, nachdem sie ihre persönliche Bestleistung in Koblenz im dritten Versuch auf 1,86 Meter gesteigert hatte. Foto: imago images/Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/R. Schmitt via www.imago-images.de

Kevelaer Die aus Kevelaer stammende Hochspringerin, die lange für den SV Sonsbeck startete, gewinnt Gold bei der U-23-Meisterschaft. Sie hat ihr großes Ziel für dieses Jahr damit erreicht: die Teilnahme an der U-23-EM.

Der Medaillensatz von Lea Halmans ist komplett. Nach der Bronzemedaille bei der Deutschen Hallen-Meisterschaft der Frauen und Silber bei den Titelkämpfen im Freien gab’s jetzt Edelmetall in Gold für die aus Kevelaer stammende Hochspringerin. Die 22-Jährige sicherte sich bei der Deutschen U-23-Meisterschaft in Koblenz mit einer Steigerung auf 1,86 Meter den Titel. „Das ist sicherlich mein bisher größer Erfolg, weil es der erste deutsche Einzeltitel für mich ist. Aber Platz zwei bei der DM der Frauen ist auch sehr hoch einzuschätzen“, sagt Halmans, die mit ihrem Sieg in Koblenz auch ihr großes Ziel für dieses Jahr erreicht hat. Sie wird bei der U-23-Europameisterschaft dabei sein.