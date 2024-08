Hochklassiger Reitsport trotz Hitze Gocher Amazone Kristin Lange verpasst Sieg im S-Springen um eine Sekunde

Das Beste kommt bekanntlich oft zum Schluss. So auch beim dreitägigen Dressur- und Springturnier, das der Reiterverein Straelen auf seiner Anlage in Auwel-Holt ausrichtete. Die Springprüfung der Klasse S* mit den 1,40 Meter hohen Hindernissen hatte es in sich und ließ in Sachen Hochspannung keine Wünsche offen. Am Ende musste sich Kristin Lange mit Celest nur ganz knapp geschlagen geben. Die Springreiterin vom Reit- und Fahrverein „von Driesen“ Asperden-Kessel war im Normalumlauf eine Sekunde zu lang unterwegs und handelte sich den entscheidenden Strafpunkt ein. Celest blieb auch in der folgenden Siegerrunde ohne Abwurf – für das Duo gab’s die Silberschleife. Gold ging an Frank Brücker mit United Uno. Der Mann von den Brüner Jagdfalken brachte sein Pferd nach einem fehlerfreien Umlauf auch in der Siegerrunde ganz sicher ins Ziel. Die Bronzeschleife gewann Brücker trotz eines Abwurfs in der Siegerrunde mit seinem zweiten Pferd Baumann’s Despacito.