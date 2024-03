Der Klassiker Mit dem Doppeldecker zum Dorf-Derby

Pünktlich um elf Uhr machte sich der Doppeldecker, der im Normalfall für ein Herner Reisebus-Unternehmen in ganz Europa im Einsatz ist, in Richtung Sevelen auf den Weg. Die Kirchgänger im Nachbardorf staunten nicht schlecht, als das riesige Gefährt den Platz an der St.-Antonius-Kirche erreichte. 80 Fans des Spitzenreiters – die meisten in den Vereinsfarben Rot und Weiß, der eine oder andere in „Diebelsgrün“ gewandet – machten sofort auf sich aufmerksam. Stehtische wurden aufgebaut, genügend Bier war an Bord.