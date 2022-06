Tennis : Winnekendonker Herren 65 feiern schon den Aufstieg

Kevelaer/Issum Das Team setzt seine Erfolgsserie in der Zweiten Verbandsliga fort und gewinnt mit 9:0 gegen den ASC Ratingen-West. Die Herren 65 des TC Blau-Weiß Issum gewinnen ebenfalls.

Die Herren 65 des TV Winnekendonk bleiben in der Zweiten Tennis-Verbandsliga unaufhaltbar. Das Team mit Kapitän Werner Louven setzte sich daheim mit 9:0 gegen den ASC Ratingen-West durch – der fünfte Kantersieg in Serie. „Damit ist alles klar, wir steigen in die Erste Verbandsliga auf. Es waren wieder durchweg klare Ergebnisse. Ehrlich gesagt hätten wir in dieser Gruppe schon mit ein wenig mehr Gegenwehr gerechnet“, so Louven, der sich im Einzel mit 6:2, 6:1 durchsetzte.