Spieltag der Tennis-Senioren TV Winnekendonk feiert einen Auftaktsieg

Die Herren 65 des TV Winnekendonk haben ihr erstes Saisonspiel in der Ersten Verbandsliga gewonnen. Sie setzten sich mit 6:3 bei NEW SG 26 in Viersen durch. Mit zwei Einzelsiegen durch Walter Uhrner (6:3, 6:0) und Ulrich Janssen (6:2, 6:3) waren die Gäste gestartet. Werner Louven kämpfte in seinem Einzel bis zum Ende und setzte sich in einem spannenden Duell mit Dietmar Glasmacher mit 6:3, 2:6, 14:12 durch. Claus Linssen (6:2, 6:4) siegte deutlicher. Udo Urban (2:6, 5:7) und Theo Elbers (5:7, 6:4, 5:10) verloren ihre Einzel. In den Doppeln setzten sich Uhrner/Janssen und Louven/Linssen durch. Urban/Elbers verloren knapp im Match-Tiebreak.