Fußball-Regionalliga Hermann Tecklenburg: „Hatte keine andere Wahl“

Bekim Kastrati, der sich am Donnerstag nicht zu den Vorwürfen der Spieler äußern wollte, liefert damit ein weiteres Beispiel dafür, dass der Trainer oftmals das schwächste Glied in der Kette ist. Anfang Septemer hatte der 43-Jährige sein Amt an der Römerstraße in einer äußerst undankbaren Situation angetreten. Damals hatte der Viertligist die ersten acht Saisonspiele verloren, Star-Trainer Sunday Oliseh hatte schon nach fünf Niederlagen entnervt das Handtuch geworfen. Hermann Tecklenburg sprach damals in einem Interview „vom schwierigsten Kader, den der SV Straelen in seiner Geschichte jemals hatte“.