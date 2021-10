Fußball : SV Straelen setzt Fan-Bus nach Oberhausen ein

Straelen Fußball-Regionalligist SV Straelen lädt seine Fans zum Gastspiel bei RW Oberhausen ein. Busfahrt und Eintrittskarte gibt’s geschenkt - noch sind 20 Plätze frei.

(ütz) Hermann Tecklenburg hat die Spendierhosen an. Der Präsident des Fußball-Regionalligisten SV Straelen lädt die Fans zum Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen ein, das am kommenden Samstag um 14 Uhr im Niederrhein-Stadion angepfiffen wird. Die Kosten für die Busfahrt und die Eintrittskarten übernimmt der „Boss“. Es sind noch 20 Plätze frei. Treffpunkt ist am Samstag um 12 Uhr vor dem Stadion an der Römerstraße. Interessenten können sich per E-Mail an r.zedi@svs19.com anmelden.