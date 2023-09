Leichtathletik Opa Heinz hilft Jugend auf die Sprünge

Ganz nebenbei scheint Heinz Peters die Begeisterung für den Sport vererbt zu haben. „Ich habe von Anfang an großen Wert darauf gelegt, dass meine vier Enkelkinder Sport treiben und sich bewegen. Es ist meiner Meinung nach wichtig, dass sich Großeltern auch in diesem Bereich engagieren“, sagt er. Die Devise des stolzen Opas hat offensichtlich Früchte getragen. Tine Hinz spielt beim TV Aldekerk in der Dritten Liga Handball, ihr Bruder Mats hütet in der Handball-Landesliga das Tor der Turnerschaft Grefrath. Lukas Smits kickt in der C-Jugend-Niederrheinliga für den SV Straelen, seine Schwester Sophie spielt im gleichen Verein als B-Jugendliche Handball.