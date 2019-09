Walbeck empfängt Viktoria Goch : Heimspieltag für Gelderländer Bezirksligisten

Aldekerks Kapitän Oliver Martens geht in einem frühreren Spiel gegen Weeze nach einer Ecke um Kopfball. Foto: Evers, Gottfried (eve)

In der Fußball-Bezirksliga sind fünf Spieltage bereits absolviert. Mit Twisteden, Straelen II, Walbeck und Aldekerk befinden sich derzeit vier Teams im Tabellenkeller. Noch sieglos ist das Team von DJK Twisteden, das nun in Meerfeld ran muss.

Von Klaus Schopmans

Am sechsten Spieltag gibt es erstmals kein Gelderland-Derby. Dafür haben alle hiesigen Teams – mit Ausnahme von DJK Twisteden – Heimrecht. Für zwei Mannschaften wird die Lage in der Tabelle nach fünf Spieltagen schon ein wenig bedrohlich. Allen voran bei DJK Twisteden, derzeit mit einem Punkt das Schlusslicht der Tabelle. Nicht viel besser steht es um die Straelener Zweitvertretung mit bisher erst einem Erfolg. Für den SV Walbeck und den FC Aldekerk wird sich in den Heimspielen am Sonntag schon ein wenig herauskristallisieren, wohin die Reise in den kommenden Wochen geht. Ohne Sorgen sind dagegen derzeit Tabellenführer TSV Wachtendonk-Wankum und die Sportfreunde aus Broekhuysen, auf dem zweiten Platz stehen. Auch Aufsteiger TSV Weeze hat mit zehn Zählern schon ordentlich Punkte auf der Habenseite.

SV Walbeck – Viktoria Goch (So. 15 Uhr). Dass der SV Walbeck wie zuletzt in Homberg drei Tore schießt, ist schon mal aller Ehren wert, dem gegenüber stehen allerdings fünf Gegentore. „Wir müssen sehen, dass wir mehr Stabilität in unsere Abwehr bekommen, da sind wir noch zu anfällig“, meinte auch Walbecks Trainer Klaus Thijssen. Gegen den Gast aus Goch hat sich die Walbecker Elf immer schwer getan, auch am Sonntag wird es für die Heimelf wieder ein ganz schwieriges Spiel werden.

TSV Weeze – Borussia Veen (So.). Der furiose Auftakt der Weezer wurde in der vorigen Woche beim Spiel in Sonsbeck ein wenig ausgebremst. Die 0:3-Niederlage war sicher auch einer verstärkten Gocher Zweitvertretung zuzuschreiben, die bis dahin noch erfolglos war. „In Sonsbeck waren wir aber auch nicht so konzentriert und kämpferisch, da müssen wir am Sonntag wieder hin“, gibt Trainer Marcel Zalewski zu bedenken. Es ist wieder eine Begegnung zweier Aufsteiger, die Gäste aus Veen haben mit vier Punkten einen nicht so guten Auftakt wie die Weezer hingelegt.

FC Moers-Meerfeld – DJK Twisteden (So. 15 Uhr). Den Moers-Meerfeldern ist auf heimischer Asche nur schwer beizukommen, beide Heimspiele gewann die Mannschaft in dieser Saison bereits. Das macht die Aufgabe für die Twistedener noch ein wenig schwerer, die nun ihr erstes Nicht-Derby spielen. Erfolgreich waren diese nicht, nur einen Punkt holte die DJK gegen den SV Walbeck. „Im Moment ist sicher vieles Kopfsache, auch schießen wir zu viele ,Böcke´ in unseren Spielen. Wir müssen aber weiter an uns glauben und auch mal auf das Quäntchen Glück hoffen“, sagt DJK-Trainer Stefan Dösselmann. Auf der Meerfelder Asche sind am Sonntag erst einmal kämpferische Qualitäten gefragt.

SV Straelen II – VfB Homberg II (So. 15 Uhr). Die Lage beim Aufsteiger SV Straelen bleibt weiter angespannt. Nur ein Sieg gegen DJK Twisteden steht zu Buche, zudem kassierten die Straelener bereits 22 Gegentore in den bisherigen fünf Begegnungen. Die Homberger fuhren derweil am vorigen Sonntag ihren zweiten Sieg gegen den SV Walbeck ein und werden nun versuchen, in Straelen nachzulegen. Für die Heimelf wird es wohl keine Verstärkung aus der Ersten geben. „Unser Minimalziel ist es, zumindest einen Zähler zu holen“, meinte Trainer Marcel Blaschkowitz.

TSV Wachtendonk-Wankum – 1. FC Kleve II (So. 15,15 Uhr). Als einzige Mannschaft der Liga ist der TSV noch ohne Niederlage. Doch auch für den Spitzenreiter sind die Partien kein Selbstläufer, wie das Spiel beim VfL Repelen zeigte, das die Wachtendonker etwas glücklich mit 3:1 gewannen. „Dass wir so eine gute Serie haben, passiert nicht von alleine, wir müssen auch Sonntag wieder unser ganzes Leistungspotenzial abrufen“, ist sich Trainer Frank Goldau sicher. Der 1. FC Kleve ist gut in die Serie gestartet und hat sicher das Potenzial, den Spitzenreiter ein wenig zu ärgern.

FC Aldekerk – SV Sonsbeck II So. (15 Uhr). Es ist an der Zeit, dass der FC Aldekerk wieder einmal dreifach punktet. „Wir müssen am Sonntag im Heimspiel unsere Stärken abrufen und zeigen, was wir können. Dann muss aber auch die Einstellung stimmen“, sagt Aldekerks Co-Trainer Tarik Benchamma. Der SV Sonsbeck dürfte nach dem ersten Saisonsieg mit gestärktem Selbstvertrauen in Aldekerk auftreten.