Rücktritt vom Rücktritt Harry Mohrhoff lässt den TV Issum nicht im Stich

Nach kurzer Bedenkzeit war klar: Der Handball-Rentner wagt sich noch einmal an das Abenteuer Männer-Regionalliga heran. Doch Harry Mohrhoff macht keine halben Sachen. Unter seiner Regie sammelte die Dinslakener Mannschaft in den ersten neun Spielen gerade einmal drei Punkte und geriet frühzeitig in Abstiegsgefahr. Nach einer 26:30-Heimniederlage gegen Aufsteiger HSG Refrath warf er im November in Dinslaken das Handtuch. „Ich habe den Eindruck, dass ich die Spieler nicht richtig erreiche und sie neue Impulse benötigen“, sagte Mohrhoff damals. Nach dem unglücklich verlaufenen Comeback in Dinslaken wollte er endgültig die Trainerbank mit dem Sofa eintauschen. Denkste. Denn zu Beginn des neuen Jahres meldete sich ein weiterer Weggefährte. Diesmal war Ulf Langert am Apparat. Der langjährige Abteilungsleiter des TV Issum, der sich vor kurzem bei der Versammlung nicht mehr zur Wahl gestellt hat, wollte zum Abschied unbedingt den Nachfolger von Oliver Cesa präsentieren. Der Trainer der Issumer Landesliga-Männer hatte frühzeitig seinen Abschied zum Saisonende verkündet.