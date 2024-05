Dominanz im letzten Saisonspiel Handballerinnen des TV Issum feiern den Aufstieg und den 19. Sieg in Folge

Auch im letzten Spiel der Saison hat sich das Frauen-Team des TV Issum schadlos gehalten. Der Spitzenreiter der Handball-Bezirksliga feierte nicht nur den 19. Sieg in Folge, sondern gleichzeitig auch den Aufstieg in die Verbandsliga, der bereits vor der Partie in trockenen Tüchern war. Das Team von Trainer Werner Konrads schlug den SV Schermbeck überdeutlich mit 31:15 (13:8).