Noch zwei Spiele bis zur Entscheidung : ATV-Frauen wollen letzte Chance nutzen

Am Sonntag möchten die Aldekerkerinnen einen Sieg bei der SG Kirchhof bejubeln. Foto: Norbert Prümen

Kerken Die erste Möglichkeit, den direkten Sprung in die Zweite Handball-Bundesliga zu schaffen, hat der TV Aldekerk in der Aufstiegsrunde verpasst. Nun gilt es, die SG Kirchhof zu schlagen. An diesem Sonntag steigt auswärts das erste Relegations-Hinspiel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Bleckmann

Für die Handballerinnen des TV Aldekerk geht das Rennen um den Aufstieg in die Zweite Handball-Bundesliga nun in die Verlängerung. Nachdem das Team von Trainerin Yvonne Fillgert den zweiten Platz in der vorangegangenen Aufstiegsrunde verpasst hat, muss es den einzig noch freien Platz nun mit dem Drittletzten aus der Zweiten Liga ausspielen. Und die SG Kirchhof, die am Sonntag um 16 Uhr Gastgeber des Hinspiels sein wird, ist beileibe keine Laufkundschaft.

„Das wird zweifelsohne nochmal ein richtiger Kraftakt“, hatte Aldekerks Mannschaftsführerin Svenja Rottwinkel direkt nach der entscheidenden Niederlage gegen Heide im letzten Gruppenspiel gesagt. „Das waren jetzt vier enge Spiele auf hohem Niveau, die uns physisch wie psychisch gleichermaßen gefordert haben. Jetzt auch noch gegen ein etabliertes Zweitliga-Team zu spielen, wird keinesfalls leichter werden.“

Da ist es auch unerheblich, dass die Mannschaft aus Nordhessen derzeit arge Verletzungssorgen plagen. Vom einst großen Kader sind momentan nur noch acht Stammkräfte übriggeblieben.

Doch das Team mit der dreimaligen Torschützenkönigin der Zweiten Liga, die Kroatin Diana Sabljak, verfügt immer noch über genügend Qualität, um die Aldekerkerinnen noch einmal kräftig zu fordern. Darüber hinaus kann SG-Coach Martin Denk auf die Unterstützung aus der Kirchhofer Oberliga-Mannschaft bauen, die das Team auch bei den letzten Ligaspielen bereits unterstützte, was sie bewährt hat.

Das letzte Ligaspiel verloren die Kirchhoferinnen knapp mit einem Tor Unterschied. Dennoch bezeichnete Martin Denk die Generalprobe als durchaus gelungen. Für die Aldekerkerinnen ist die SG Kirchhof jedoch erst der zweite Gegner, den es in den Griff zu bekommen gilt. Die Grün-Weißen hatten einen gelungenen Start in die Aufstiegsrunde gefeiert.

Das erste Spiel gegen den späteren Direktaufsteiger Regensburg konnte gewonnen werden, weil die Mannschaft mit Regisseurin Fabienne Huppers in entscheidenden Phasen einen klugen Kopf bewahrt und die Chancen clever genutzt hatte.

Doch danach gelang kein Sieg mehr. Die Sicherheit war verflogen und das Team stellte sich viel zu oft selbst ein Bein. So gingen die Spiele in Allensbach und Frankfurt knapp verloren, Aufsteiger Heide war deutlich besser. Die erste Aufgabe für ATV-Trainerin Yvonne Fillgert in der zurückliegenden Trainingswoche dürfte gewesen sein, ihrem Team das Vertrauen in das eigene Leistungsvermögen zurückzugeben. „Noch ist nichts verloren“, heißt es aus der Aldekerker Mannschaft. „Mund abwischen und weiter.“