Handball : Frauen des TV Aldekerk erwarten „keine klare Angelegenheit“

Kerken Der Drittligist ist Tabellendritter und empfängt am Samstag den Vorletzten TB Wülfrath. Doch ATV-Coach René Baude warnt vor dem Gegner.

Mund abwischen und weiter geht’s. Das ist das Motto, mit dem der TV Aldekerk in der Dritten Handball-Liga der Frauen nach der ärgerlichen Niederlage vom vergangenen Wochenende in die neue Trainingswoche gegangen ist. Beim 31:32 bei Borussia Dortmund II hatte die Mannschaft von Trainer René Baude erst spät ins Spiel gefunden und den ersten Durchgang fast komplett verschlafen.

Doch diese sind erst einmal nur ein kleiner Schönheitsfleck. Nach wie vor finden sich die Aldekerkerinnen im Quartett an der Tabellenspitze wieder und sind dabei in bester Gesellschaft. Das soll auch nach der nächsten Begegnung so bleiben, denn am Samstag kommt mit dem Turnerbund Wülfrath eine Mannschaft vom anderen Tabellenende in die Vogteihalle. Anwurf der Partie ist um 18 Uhr.