Handball-Zweitligist erfolgreich : Frauen des TV Aldekerk entscheiden Testspiel für sich

Kerken Die Mannschaft von Trainerin Yvonne Fillgert setzt sich mit 34:27 gegen den Drittligisten TuS Königsdorf durch. An diesem Samstag stehen die ATV-Frauen dem Drittligisten Bayer Leverkusen II zum nächsten Test gegenüber.

Dieser Vorsprung hatte dann auch bis Mitte der zweiten Halbzeit Bestand, ehe es zum Ende hin etwas deutlicher wurde. Birga van Neerven stach mit zehn Treffern heraus, Kreisläuferin Puck Verlinden und die junge Hannah Nunnendorf spielten ebenfalls eine gute Partie. Trotz etwas Improvisation sah ATV-Trainerin Yvonne Fillgert eine ordentliche Leistung ihres Teams und konnte genug Erkenntnisse sammeln, die sie in die Saison und die kommenden Partien mitnehmen kann. Am heutigen Samstag stehen die ATV-Frauen ab 14.30 Uhr dem Drittligisten Bayer Leverkusen II zum nächsten Test gegenüber. Den Schlusspunkt unter eine kräftezehrende Woche setzt dann am Sonntag ein Turnier in der heimischen Vogteihalle. DJK Everswinkel, Fortuna aus Köln und St. Truiden aus Belgien sind dann die Gegner. Anwurf ist um 11.30 Uhr. Gespielt wird dann zweimal 20 Minuten im Modus Jeder gegen Jeden.