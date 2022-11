Handball : Frauen des TV Aldekerk freuen sich auf das Spitzenspiel

Kerken Der Drittligist empfängt am Samstagabend den punktgleichen 1. FC Köln. Der gastgebende Spitzenreiter möchte den ersten Platz verteidigen und geht optimistisch in das Duell.

Genau so hatte sich René Baude, Trainer des Frauenhandball-Drittligisten TV Aldekerk, diese Woche mit drei Spielen in sieben Tagen vorgestellt. Die Siege in Düsseldorf und Leverkusen sollten den Weg zum Spitzenspiel am kommenden Samstag um 18 Uhr gegen den 1. FC Köln in eigener Halle freimachen.