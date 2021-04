Traum von der Zweiten Bundesliga lebt : Handballerinnen des TV Aldekerk möchten nichts geschenkt bekommen

Das Frauenteam des TV Aldekerk – hier Birga van Neerven (am Ball) – freut sich, dass es endlich wieder ein Ziel verfolgen kann. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Die Frauen des TV Aldekerk haben zuletzt hart trainiert. Sie gehen optimistisch und mit einem guten Gefühl in die bevorstehende Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesliga. Zu Beginn wartet aber ein spielfreies Wochenende.

Am kommenden Wochenende soll es endlich losgehen. Dann starten die fünf interessierten Drittliga-Vereine Frankfurter HC, ESV Regensburg, MTV Heide, SV Allensbach und TV Aldekerk im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ in einer Einfachrunde um die freien Plätze für die Zweite Handball-Bundesliga der Frauen. Dementsprechend groß ist die Vorfreude im Aldekerker Lager. Allerdings wird der ATV erst später ins Geschehen eingreifen. Erst am Wochenende 8./9. Mai, starten die Aldekerkerinnen mit dem Heimspiel gegen den ESV Regensburg.