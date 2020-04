Handball : Eine virtuelle Aufstiegsfeier

Aldekerk Der TV Aldekerk II bejubelt den Sprung in die Regionalliga der Frauen. Per Skype haben sich die Spielerinnen verabredet, um zumindest virtuell mit einem Glas Sekt auf den Erfolg anzustoßen.

Auf eine Nachricht hatte die zweite Frauenmannschaft des TV Aldekerk schon sehnsüchtig gewartet. In dieser Woche kam dann die offizielle Mitteilung vom Verband, dass die Reserve in die Regionalliga Nordrhein aufgestiegen ist. Die Freude in der Mannschaft und dem Trainerteam ist groß. Rückraumspielerin Lina Nebel: „Wir freuen uns alle riesig, dass wir den Aufstieg geschafft haben. Doch ist es ein komisches Gefühl, dass man den Erfolg nicht mit der Mannschaft feiern kann.“ Kurz entschlossen hat man sich zu einer „Skype-Party“ verabredet, um zumindest virtuell mit einem Glas Sekt auf den Meistertitel anzustoßen zu können.

Danach wurden die Spielerinnen immer sicherer und gaben keine Punkte mehr ab. Eine neue Abwehrtaktik führte zu schnelleren Balleroberungen und machte die Reserve zu einer Tormaschine. Im Schnitt wurden 33,5 Tore pro Spiel erzielt – bei gerade einmal 22 Gegentreffern. Auch die Torhüterinnen haben sich unter Regie von Torwarttrainer Udo Bräger enorm entwickelt. Das Fazit von Trainer René Baude: „Ich glaube, dass wir jetzt in der richtigen Liga angekommen sind, wo die Mädels den nächsten Entwicklungsschritt machen können.“ Eine richtige Aufstiegsfeier soll es auf jeden Fall noch geben. Die neue Saison ist bereits in Planung, Laura Nebel wechselt zum Ligakonkurrenten TV Lobberich; Jule Samplonius wagt den Schritt in die Zweite Liga zum TuS Lintfort. Der Verein setzt aber weiterhin auf junge Spielerinnen und hat sich mit zwei Niederländerinnen, Pam Korsten und Minke van Katwijk, verstärkt. Beide spielen noch in der Jugendnationalmannschaft ihres Heimatlandes und werden auch in der A-Juniorinnen-Bundesliga zum Einsatz kommen. Jana Marseille kommt vom Nachbarn St. Tönis. Sie ist vom Jahrgang 2004 und wird ebenfalls auch in der A-Juniorinnen-Bundesliga spielen. Vom Ligakonkurrenten GSG Duisburg wechseln die Zwillinge Annika und Kristina Kohs zur Mannschaft und sollen zur Verbesserung der Stabilität in der Mannschaft beitragen.