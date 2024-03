Handball Frauen-Team des SV Straelen ist doppelt gefordert

Siegen ist für das Straelener Männer-Team in der Landesliga in den kommenden Wochen Pflicht, wenn es etwas werden soll mit der Qualifikation für die Verbandsliga. Und die Vorzeichen stehen gar nicht einmal so schlecht. Zum einen trifft der SVS jetzt auf Mannschaften, die bereits in der Hinrunde besiegt werden konnten, zum anderen hat sich die Personallage ein wenig entspannt. Am Samstag geht es für die Straelener zum SV Schermbeck. Anwurf ist um 18.30 Uhr in der Sporthalle an der Erler Straße.