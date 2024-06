Handballer kennen nun ihre Gegner SV Straelen startet deutlich verjüngt in die neue Verbandsliga

Gleich neun Spieler entstammen den Jahrgängen 2002 bis 2005. Ganz neu mit dabei ist Jelle Peters, der vom TV Aldekerk den Weg zurück in seine sportliche Heimat fand. Aus der Straelener A-Jugend wagen Noah Anderer und Lukas Wagner den Sprung in die erste Mannschaft. Mit Michel Kurfürst, Philipp Honnen, Simon Winter und Nick Janssen stoßen vier zumindest etwas erfahrenere Spieler aus der SVS-Reserve zum Kader. „Unterm Strich versuchen wir, aus 19 Spielern ein Team zu formen“, so der Trainer. Er erhofft sich einen intensiven Konkurrenzkampf im Team. „Talent ist reichlich vorhanden. Das gilt es, in die richtigen Bahnen zu lenken, um unser Ziel in der höheren Liga erreichen zu können“, sagt Floeth. Und das besteht einzig und allein im Erreichen des Klassenerhalts. Das werde schwierig, sei aber definitiv nicht unmöglich. „Wir sind mit der Gruppeneinteilung sehr zufrieden. Zum einen erwarten uns und die Zuschauer mit Gegnern wie Kempen oder Grefrath einige Derbys. Zum anderen haben wir vom Papier her eine der vermeintlich leichteren Gruppen erwischt“, sagt der SVS-Coach.