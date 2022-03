Handball-Landesliga : SV Straelen trumpft im Stil eines Spitzenreiters auf

Straelen Gastgeber ist beim souveränen 32:19 gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade II in allen Belangen besser. Die Partie gegen den ersatzgeschwächten Gegner ist schon zur Pause entschieden.

Die Handballer des SV Straelen marschieren in der Landesliga weiterhin vorneweg. Gegen die Zweitvertretung der HSG Hiesfeld/Aldenrade fuhr die Mannschaft von Dietmar Beiersdorf einen ebenso deutlichen wie souveränen 32:19 (16:8)-Sieg ein. Schon zur Pause war die Partie entschieden, weil die Grün-Gelben in der Defensive wenig bis gar nichts anbrennen ließen und das Tempospiel herausragend gut funktionierte.

Die Gäste waren mit dem allerletzten Aufgebot angereist. Zu Beginn der einseitigen Begegnung standen gerade einmal acht HSG-Spieler in der Halle. Im Laufe der ersten Hälfte wuchs der Kader schließlich noch auf zehn Spieler an. Als die zwei Nachrücker ihre Schuhe geschnürt hatten, stand es jedoch bereits 10:3 für den überlegenen Tabellenführer. 20 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt. Der SVS hatte Lust auf Mehr. Allen voran Joey Sonnen, der in Halbzeit eins acht seiner am Ende neun Tore erzielen konnte. Der letzte und besonders sehenswerte Treffer vor der Pause ging jedoch auf das Konto von Julian Zetzen, der einen Schlagwurf von der Außenposition gekonnt ins Netz zwirbelte (16:8).