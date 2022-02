Handball-Landesliga : Ein weiterer Ausrutscher ist streng verboten

Straelen/Issum Für den Tabellenführer SV Straelen zählt im Duell mit dem TuS Xanten nur ein Sieg, die bislang noch sieglose Frauen-Reserve trifft auf den Lokalrivalen TV Issum.

Der TuS hat zwar erst sechs Punkte auf seinem Konto, gilt aber als unangenehmer Gegner. „Wir müsssen uns auf unterschiedliche Deckungssysteme einstellen. Das ist nicht einfach“, sagt Straelens Trainer Dietmar Beiersdorf, der seine Schützlinge eindringlich aufgefordert hat, sich auf ihre Zweikampf-Qualitäten zu besinnen. Der Gastgeber wird in der Partie, die am Samstag um 19.30 Uhr in der Sporthalle an der Fontanestraße beginnt, voraussichtlich nicht in Bestbesetzung antreten können. In jedem Fall muss der Spitzenreiter ohne Thorsten Arts auskommen. Bei Max Eickelpoth und Joey Sonnen wird sich erst kurzfristig entscheiden, ob sie ihrer Mannschaft dabei helfen können, den Pflichtsieg einzufahren. Beiersdorf nennt das Patentrezept: „Die Abwehr muss funktionieren, damit wir unser Tempospiel aufziehen können.“ In der Landesliga der Frauen trifft der SV Straelen II am Sonntag ab 15.45 Uhr an der Fontanestraße auf den Lokalrivalen TV Issum. Die Gastgeberinnen warten immer noch auf den ersten Saisonsieg. Im bisherigen Verlauf reichte es gerade einmal zu einem 26:26 gegen den SC Waldniel – ansonsten hagelte es elf Niederlagen. Eine davon am zweiten Spieltag am Issumer Vogt-von-Belle-Platz, die allerdings mit 21:22 äußerst knapp und unglücklich ausfiel. Issums Trainer Werner Konrads hat seine Schützlinge deshalb im Vorfeld eindringlich davor gewarnt, den abgeschlagenen Tabellenletzten auf die leichte Schulter zu nehmen. „Die Straelener Mannschaft spielt sehr unorthodox und steckt nie auf. Damit hatten wir schon im Hinspiel unsere Schwierigkeiten“, so Konrads.