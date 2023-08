Handball-Landesligist ist startklar Personeller Umbruch beim SV Straelen soll sich auszahlen

Die Saison in der Handball-Landesliga der Männer war kaum beendet, da begann beim SV Straelen das Projekt Umbruch. „Das können und wollen wir jedoch nicht mit der Brechstange, sondern in mehreren Schritten umsetzen“, sagt Thomas Floeth. Nico Sieben, Tom Floeth, Max Heussen, Maik Floeth und Leon Steltzer: Fünf Nachwuchsspieler, allesamt bei den Grün-Gelben ausgebildet, berief der SVS-Coach in den Kader. Arrivierte Akteure wie Jens Groetelaers oder Nermin Rufatovic rücken in die zweite Reihe, stehen für Notfälle aber zur Verfügung.