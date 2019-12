Handball : Auswärtssieg: SV Straelen bohrt ganz dickes Brett

Straelen Handball-Landesliga der Männer: TV Biefang – SV Straelen 25:28 (13:12). Am Freitag auf mit dem Fanbus nach Mülheim-Styrum.

(terh) Zu Beginn wollte bei den Grün-Gelben wenig bis gar nichts funktionieren. „Unsere Abwehr stand schlecht. Und vorne haben wir selbst die allerbesten Chancen versiebt“, ärgerte sich SVS-Coach Dietmar Beiersdorf über 20 Minuten voller Pleiten, Pech und Pannen. Dass es zu diesem Zeitpunkt nur 10:7 für den TV Biefang stand, war da fast schon grotesk. „Mit diesem Rückstand waren wir gut bedient“, so Straelens Trainer. Anschließend lief es besser, auch weil Biefangs Bester, Dominik Rosin, eine kleine Verschnaufpause bekam. Die Blumenstädter bissen sich in die Partie und waren zum Seitenwechsel endlich mittendrin statt nur dabei (12:13). Nach Wiederanpfiff lieferten sich beide Teams lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. „Die Jungs haben den Kampf angenommen, in der Offensive aber immer wieder Fehler eingestreut, die Biefang in die Karten gespielt haben“, erklärte Dietmar Beiersdorf die Tatsache, dass der Gastgeber Mitte der zweiten Halbzeit immer noch in Führung lag (21:19).