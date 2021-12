Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Irgendwann ist die Zeit reif für eine große Überraschung

Kerken Das punktlose Schlusslicht TV Aldekerk empfängt am Sonntag Bundesliga-Absteiger Mainz 05 in der Vogteihalle. Die Mannschaft um Trainerin Yvonne Fillgert steckt noch lange nicht auf.

Gelegentlich schreibt der Sport besondere Geschichten. Man denke nur an das „Wunder von Bern“ oder Griechenlands Triumph bei der Fußball-Europameisterschaft 2004 unter Otto Rehhagel. Solch ein Wunder benötigen die Zweitliga-Handballerinnen des TV Aldekerk zwar nicht, wenn sie am Sonntag ab 15 Uhr in der heimischen Vogteihalle auf die Mannschaft von Mainz 05 treffen.