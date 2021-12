Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Die zwölfte Niederlage macht etwas Mut

Kerken Der TV Aldekerk verliert zwar bei den Kurpfalz Bären in Baden-Württemberg am Ende deutlich mit 24:33. Das Schlusslicht ist aber trotz erheblicher personeller Probleme phasenweise gleichwertig.

Die reinen Fakten sehen so aus, dass die Zweitliga-Handballerinnen des TV Aldekerk die zwölfte Niederlage im zwölften Spiel hinnehmen und einmal mehr mit leeren Händen eine lange Heimreise antreten mussten. Die favorisierten Kurpfalz Bären aus Ketsch in Baden-Württemberg wurden ihrer Rolle gerecht und entschieden die Partie am Ende deutlich mit 33:24 (17:11) zu ihren Gunsten.

Obwohl die Aldekerker Mannschaft in ungewohnter Konstellation zusammenspielte, machte sie ihre Sache richtig gut und leistete harte Gegenwehr. Das Manko blieb die Offensive, in der Fehler häufig einen Spielfluss verhinderten. Bis zehn Minuten vor dem Abpfiff blieben die Aldekerkerinnen in Reichweite. In der Schlussphase kehrten die Gastgeberinnen jedoch wieder in die Erfolgsspur zurück und machten endgültig den Deckel auf die Partie. „Am Ende waren es ein paar Tore zu viel“, sagte Fillgert nach dem Abpfiff. „Das war in Ordnung heute, wir hatten einen ohnehin kleinen Kader, Spielerinnen auf ungewohnten Positionen im Einsatz und mussten improvisieren. Die Mannschaft hat wieder einmal gut gekämpft und sich gewehrt.“ Das gibt etwas Hoffnung im Hinblick auf die Aufgaben im neuen Jahr. Das gibt etwas Hoffnung im Hinblick auf die nächsten Aufgaben. Zum letzten Meisterschaftsspiel des Jahres empfängt der TV Aldekerk am Samstag den ESV Regensburg, der am Wochenende mit einem 26:26 gegen den Titelaspiranten VfL Waiblingen für eine faustdicke Überraschung sorgte.