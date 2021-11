Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : ATV-Frauen mehr als 1000 Kilometer unterwegs

Der TV Aldekerk – hier Angelina Huppers – hat sich im Kampf um den Klassenerhalt noch längst nicht aufgegeben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Zweite Handball-Bundesliga: Das Schlusslicht aus Aldekerk ist am Samstag beim TSV Nord Harrislee gefordert. An der Ostsee soll nach Möglichkeit das erste Erfolgserlebnis her.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Bleckmann

Die Zweite Bundesliga bringt jede Menge Strapazen mit sich. Das wussten die Handballerinnen des TV Aldekerk aber auch schon vorher, als sie sich auf das Abenteuer eingelassen haben. Am Samstag geht’s vom Niederrhein an die Ostsee. Wenn um 17.30 Uhr in der Holmberg-Halle die Partie beim TSV Nord Harrislee beginnt, haben die Spielerinnen zuvor bereits rund 550 Kilometer im Fernreisebus zurückgelegt. Die Fahrt bis an die dänische Grenze zählt für den Aufsteiger zu den weitesten Reisen der Saison. „Wir werden uns rechtzeitig auf den Weg machen und hoffen, dass uns die lange Fahrt nicht in den Knochen stecken bleibt“, sagt Teammanager Georg van Neerven.

Sportlich trifft der Aufsteiger, der mit sieben Niederlagen in die Saison gestartet ist, auf den Tabellenzehnten, der vier seiner bislang fünf Zähler in der heimischen Halle geholt hat. Zuletzt machte die Mannschaft um Trainer Olaf Rogge mit einem beachtlichen 26:26 beim ehemaligen Spitzenreiter HSV Solingen-Gräfrath auf sich aufmerksam. Vor der Saison hatte der TSV Harrislee den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben. Diesen haben auch die Aldekerkerinnen noch nicht aus den Augen verloren und fahren an die Flensburger Börde, um möglichst den oder vielleicht sogar die ersten Zähler zu sammeln.