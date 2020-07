Kostenpflichtiger Inhalt: Handball : TV Issum will mit einem kleinen Kader eine große Rolle spielen

Trainer Oliver Cesa möchte mit seinem Team an den Schwachstellen arbeiten. Foto: Heinz Spütz

Issum Mit gerade einmal zwölf Spielern geht der Landesligist in die neue Spielzeit. Derzeit trainiert die Mannschaft wieder in der Halle. Coach Oliver Cesa verdeutlicht, dass der Spaß am Handball im Vordergrund stehe. Von Aufstiegsträumen möchte er nichts wissen.