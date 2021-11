Handball-Landesliga : TV Issum schafft mit souveränem Erfolg den Sprung an die Spitze

Issum Das Männer-Team hat nach dem souveränen 40:21-Erfolg gegen den SC Bottrop weiter eine weiße Weste. Die TVI-Frauen verlieren dagegen mit 18:37 beim Spitzenreiter VT Kempen.

Der TV Issum ist neuer Tabellenführer in der Handball-Landesliga der Männer . Das Team von Trainer Oliver Cesa feierte am Samstagabend einen souveränen 40:23 (19:12)-Erfolg im Heimspiel gegen den weiter punktlosen SC Bottrop . „Die Mannschaft hat die Vorgabe, im Angriff mit viel Tempo zu agieren, sehr gut umgesetzt. Der Gegner hatte keine Chance“, sagte Cesa. Der TV Issum ist nach dem Erfolg weiter das einzige Team in der Klasse, das eine weiße Weste hat.

Trotz des perfekten Starts in die Saison will Oliver Cesa bei einem Blick auf die Tabelle noch nichts davon wissen, dass seine Mannschaft jetzt ein heißer Titelanwärter ist. „Natürlich läuft es bislang super für uns. Doch man darf nicht vergessen, dass hinter uns vier Teams stehen, die alle erst zwei Minuspunkte auf dem Konto haben. Die Spitzengruppe ist noch ganz eng beisammen“, sagte er.

Die Frauen-Mannschaft des TV Issum war in der Landesliga bei der 18:37 (9:21)-Niederlage beim Spitzenreiter VT Kempen wie erwartet chancenlos. „Wenn man gegen das stärkste Team der Liga etwas ausrichten will, muss man nicht nur seine beste Leistung abrufen. Dazu muss man auch in Bestbesetzung antreten können. Das war bei uns nicht der Fall“, sagte der Issumer Trainer Werner Konrads. Denn er musste in Meike Langert, Jasmin Ehren und Judith Thomas die torgefährlichsten Spielerinnen ersetzen. Konrads: „Diese Ausfälle konnten wir nicht kompensieren.“