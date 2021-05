Handball : TV Aldekerk verspielt die erste Aufstiegschance

Trainerin Yvonne Fillgert musste schon früh eine erste Auszeit nehmen, weil beim ATV nichts zusammenlief. Foto: Norbert Prümen

Kerken Die Mannschaft verliert die letzte Partie der Aufstiegsrunde gegen den MTV Heide in eigener Halle mit 25:30. Das Team kann den Sprung in die Zweite Bundesliga der Frauen jetzt aber noch in Relegationsspielen perfekt machen.

„Zweite Liga, Heide ist dabei!“ Der Jubelgesang aus der Kabine der Spielerinnen aus Norddeutschland war in der, abgesehen von ein paar Ordnern, menschenleeren Vogteihalle am Sonntagnachmittag sehr gut zu hören. Der MTV Heide feierte den Sprung in die Zweite Handball-Bundesliga der Frauen, den er zuvor mit einem 30:25 (16:14)-Erfolg beim TV Aldekerk perfekt gemacht hatte. Der ATV hätte bei einem Sieg ebenfalls den Aufstieg bejubeln können. Doch er verspielte die erste Chance.

Die Relegation ist jetzt die Chance Nummer zwei. Der ATV kämpft gegen die SG Kirchhof 09, Drittletzter in der Zweiten Liga, ab dem kommenden Wochenende in Hin- und Rückspiel um den letzten noch freien Platz in der zweithöchsten Klasse. „Diese Niederlage tut natürlich maximal weh“, sagte eine sichtlich mitgenommene ATV-Trainerin Yvonne Fillgert. „Aber das sind wir selbst schuld. Wir haben heute zu viele Fehler gemacht – sowohl spielerisch als auch taktisch.“ Und Fillgert wollte sich bei der Kritik keinesfalls ausnehmen.

Info Die SG Kirchhof ist der nächste Gegner des ATV Saison Die SG Kirchhof 09 beendete die Saison in der Zweiten Bundesliga mit 13:39-Punkten auf dem drittletzten Platz. Zum Abschluss gab es vor einer Woche eine knappe 24:25-Niederlage beim Tabellenzehnten TG Nürtingen. „Wir wollen alles dafür tun, noch mit einem blauen Auge aus der Saison zu gehen“, wird SG-Trainer Martin Denk auf der Homepage des Vereins mit Blick auf die Relegationsspiele zitiert. Termine Das Hinspiel soll am kommenden Wochenende bei der SG Kirchhof in Melsungen, einer Kleinstadt im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis, steigen. Das Rückspiel soll am Mittwoch, 9. Juni, in der Vogteihalle über die Bühne gehen.

Die erste Partie des letzten Spieltages der Aufstiegsrunde hatte am Samstag hatte schon etwas Druck vom Kessel der Grün-Weißen genommen. Der Frankfurter HC hatte seine letzte Chance auf Liga zwei bei der 28:29-Niederlage beim SV Allensbach nicht nutzen können. Damit war klar, dass der Verlierer des Duells TV Aldekerk gegen den MTV Heide noch eine weitere Chance in der Relegation erhalten würde. „Eventuell hat deshalb an der einen oder anderen Stelle etwas zu viel Anspannung gefehlt“, sagte Fillgert.

Schon früh in der ersten Halbzeit hatte die Trainerin mit ansehen müssen, dass der Gast das frischere Team und spielbestimmend war. Auch eine frühe Auszeit von Fillgert konnte die starke Anfangsphase der Norddeutschen nicht unterbrechen. Dazu gesellten sich viele eigene Unzulänglichkeiten. Vor allem im schnellen Ballvortrag leisteten sich die Grün-Weißen zu viele Fehler, die schnell für einen klaren Rückstand sorgten. Nach dem Treffer zum 6:12 (19.) ging dann aber ein Ruck durch das Team. Der ATV kam bis zur Pause auf zwei Tore heran und durfte hoffen, die Wende noch schaffen zu können.

Doch im zweiten Durchgang zogen sich die vielen Fehler weiter wie ein roter Faden durch den Aldekerker Auftritt. In der Defensive fand der ansonsten so heimstarke Gastgeber nie zu seinem Spiel. Dazu kam, dass der MTV Heide in der Offensive in Katharina Fahl eine starke Impulsgeberin hatte, die nie unter Kontrolle gebracht werden konnte. Heide zog langsam aber sicher davon und führte neun Minuten vor Schluss mit 27:21. Die Aldekerkerinnen gaben trotzdem nicht auf. Sie kamen noch einmal auf 24:28 heran, doch gefährden konnten sie den Gegner nicht mehr. Dabei war es fast schon symptomatisch für die Partie, dass der TVA auch bei der letzten Aktion des Spiels einen Siebenmeter nicht im gegnerischen Tor unterbringen konnte.

Birga van Neerven (am Ball) erzielte zwei Tore für den ATV, der sich zahlreiche technische Fehler leistete. Foto: Norbert Prümen

„Es ist bitter, aber letzten Endes sind wir ja noch nicht raus“ sagte Yvonne Fillgert. „Wir haben unsere Fehler in vielen Bereichen gemacht und müssen jetzt schnellstens daran arbeiten, diese abzustellen.“ Zeit zum Ausruhen bleibt ihr und ihrem Team jedoch nicht, weil die Relegation schon am kommenden Wochenende beginnt.

Der Aufstieg muss sportlich noch in trockene Tücher gebracht werden, die Voraussetzungen für den Auftritt in der höheren Klasse hat der Verein aber schon erfüllt. Die Lizenz für die Zweite Liga ist dem TV Aldekerk unter der Woche vom Deutschen Handballbund (DHB) schon erteilt worden.