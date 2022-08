Handball-Testspiel : TV Aldekerk zeigt im ersten Test eine gute Leistung

Kerken Der Drittligist bestreitet nach harten Trainingswochen das erste Spiel in der Vorbereitungsphase. Er verliert beim niederländischen Klub Bevo HC mit 27:32.

Die heiße Vorbereitungsphase des TV Aldekerk auf das Abenteuer Dritte Handball-Liga hat begonnen. Zwei Wochen musste sich die Mannschaft des neuen Trainerduos Tim Gentges und Frank Fünders zunächst im Fitness-Studio trimmen, um die körperlichen Grundlagen für eine anstrengende Saison zu schaffen. Nach einer teambildenden Maßnahme im Garten des neuen Mannschaftsbetreuers Michael Litjes folgte nach längerer Abstinenz die erste Konfrontation mit dem klebrigen Spielgerät bei den Übungseinheiten in der Vogteihalle. Zum Abschluss dieser intensiven Trainingswoche trat der Drittligist am Freitag zu einem Testspiel in Panningen (Niederlande) gegen Bevo HC an.