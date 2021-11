Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : TV Aldekerk trifft auf das nächste Schwergewicht

Kerken Das noch punktlose Schlusslicht erwartet am Samstag den Tabellenzweiten Frisch Auf Göppingen. Trotz der Negativserie ist die Stimmung beim Neuling weiter gut.

Yvonne Fillgert, Trainerin des TV Aldekerk, hatte sich zuletzt nach der 25:39-Niederlage in in der Zweiten Handball-Bundesliga der Frauen beim TSV Nord Harrislee auf ein spielfreies Wochenende gefreut. Die beiden Wochen bis zur nächsten Partie, die am morgigen Samstag steigt, wollte sie nutzen, um ihr Team nach der achten Niederlage beim achten Auftritt in dieser Saison wieder aufzurichten und für die kommenden Aufgaben stark zu machen. Für die Trainerin und ihre Mannschaft ist zu hoffen, dass das auch geklappt hat. Denn am Samstag, 17.30 Uhr, tritt das nächste Schwergewicht der Liga in die Vogteihalle an: Frisch Auf Göppingen. Der Tabellenzweite aus Baden-Württemberg will beim Neuling den nächsten Schritt in Richtung des direkten Wiederaufstiegs machen und wird nicht daran denken, Zähler am Slousenweg so einfach liegenzulassen.