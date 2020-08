Handball : Regionalliga-Team des ATV schlägt eigene Reserve

Aldekerk Die Aldekerker Handballer setzen sich problemlos gegen die zweite Mannschaft durch. Trainer Nils Wallrath zieht trotz Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit ein positives Fazit.

In den ersten fünf Minuten bis zum Spielstand von 3:3 konnte die von Dominique Junkers trainierte zweite Mannschaft noch mithalten. Doch dann war Schluss mit lustig, denn der Regionalligist zog ab diesem Zeitpunkt das Tempo spürbar an. Innerhalb von zehn Minuten und mit einem 10:0-Lauf – darunter neun erfolgreiche Tempogegenstöße in Folge – ging die „Erste“ bereits uneinholbar mit 13:3 in Führung. Die Seiten wurden dann beim Spielstand von 21:6 gewechselt.