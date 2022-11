28:23 bei Bayer Leverkusen II : Frauen des TV Aldekerk sind Spitzenreiter

Kerken Der Handball-Drittligist zeigt eine gute Leistung und verkraftet auch den Ausfall von Regisseurin Fabienne Huppers. Ein Sonderlob von Trainer René Baude gibt es für Insa Weisz.

Der TV Aldekerk hat die Tabellenführung in der Dritten Handball-Liga der Frauen übernommen. Der Mannschaft gelang am Dienstag durch einen 28:23 (14:11)-Erfolg bei Bayer Leverkusen II der Sprung an die Spitze. Erneut zeigte der ATV dabei eine komplette Vorstellung.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase hatten die Aldekerkerinnen nach rund einer Viertelstunde einen Rückschlag hinnehmen müssen, als Regisseurin Fabienne Huppers mit einer Bänderverletzung am Knöchel ausgefallen war. Doch ihre Teamkolleginnen ließen sich dadurch nicht verunsichern, erledigten die Aufgabe mit Bravour und sprangen in die Bresche. „Wir haben wieder eine aggressive 5:1-Deckung mit einer starken Tugce Cengiz im Tor gestellt“, sagte Trainer René Baude. „Mit diesem großen Rückhalt konnten wir auch den einen oder anderen Fehler im Angriff gut kompensieren.“

Der TV Aldekerk hielt den Druck hoch und schaffte es noch vor der Pause, sich etwas abzusetzen. „Den Vorsprung haben wir dann den zweiten Durchgang über verteidigen können“ stellte Baude zufrieden fest. Sicher war der Sieg noch nicht, denn die vom ehemaligen Aldekerker Trainer Jörg Hermes gecoachte Werksmannschaft rannte weiter an. „Wir haben das clever gemacht und heute eine Top-Leistung gezeigt, zu der jede Spielerin ihren Beitrag leisten konnte“, so Baude.

Ein Sonderlob hatte er für Flügelspielerin Insa Weisz parat, die an ihrem Geburtstag in wichtigen Situationen Führungsqualitäten bewiesen hatte und mit sechs Treffern beste Feldtorschützin ihres Teams war. Schon am kommenden Samstag, 18 Uhr, kommt jetzt der zweitplatzierte 1. FC Köln zum Top-Spiel in die Aldekerker Vogteihalle.