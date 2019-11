Handball : TV Aldekerk reist mit breiter Brust zum Drachenfels

Aldekerk Der TV Aldekerk reist am Samstag an den Rhein nach Königswinter.

Aber nicht zum Singen, Klatschen, Fröhlich sein, sondern zum Handball spielen. Am Fuße des Drachenfels trifft die Mannschaft von Nils Wallrath und Sven Upietz auf die HSG Siebengebirge.

Die Mannschaft der HSG wurde zum Saisonbeginn von dem 61-jährigen, international erfahrenen Trainer, Werner Klöckner, übernommen. Mit dem neuen Coach legten die Siebengebirgler einen klassischen Fehlstart in ihrem dritten Regionalliga-Jahr hin. Nach zunächst fünf sieglosen Spielen platzte am sechsten Spieltag beim deutlichen 34:26-Derby-Sieg gegen den TV Jahn Köln-Wahn der Knoten. Die Freude über den Erfolg währte nur kurz. In der anschließenden Begegnung beim TV Korschenbroich setzte es eine deftige 19:28-Niederlage. Aktuell bildet die Mannschaft mit 3:11 Punkten und einem Torverhältnis von 175:200 das Schlusslicht der Tabelle.