Handball Regionalliga : Beste Offensive trifft auf beste Defensive

Kerken Im vorletzten Spiel der Saison empfängt der TV Aldekerk den Tabellendritten, TuS 82 Opladen. Für beide Teams ist die Saison gelaufen. Die Zuschauer dürfen sich auf einen unterhaltsamen Handballabend in der Vogteihalle einstellen.

Den Anfang macht am Samstag der Tabellendritte, TuS 82 Opladen. Im Rennen um den Aufstieg ist für die Opladener der Zug abgefahren, der ATV steht gesichert im Mittelfeld, so dass es in für beide Mannschaften im Grunde um nichts mehr geht. Hier sind die Fähigkeiten der Trainer als Motivationskünstler gefragt, um ihre „Jungs“ auf die richtige Betriebstemperatur zu bringen. „Die Spiele um die goldene Ananas mag ich nicht, die habe ich als Spieler schon nicht gemocht. Aber wir werden noch einmal alle Kräfte bündeln, um eine gutes Spiel abzuliefern“, versprach ATV-Trainer Nils Wallrath, der den Gegner als die kompletteste Mannschaft in der Liga einstuft. “Opladen ist nicht unsere Kragenweite, aber mal sehen was geht. In der eigenen Halle haben wir schließlich schon mehrmals bewiesen, dass es kein Gegner leicht gegen uns hat und wir jeden schlagen können.“