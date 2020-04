Handball : ATV-Frauen verzichten auf den Aufstieg

Aldekerk Der Spitzenreiter der Dritten Liga war dem Traum, endlich zweitklassig zu spielen, sehr nahe. Doch der Verein wird das Team nicht für die Zweite Liga melden. Die finanziellen Hürden seien vom Verein nicht zu überwinden.

Leicht war es sicherlich nicht, der Mannschaft die Vorstands-Entscheidung mitzuteilen. „Ich hatte schon einen kleinen Kloß im Hals“, sagt der zweite Vorsitzende des TV Aldekerk, Willi Nellessen, der der ersten Frauen-Mannschaft den Beschluss, keinesfalls aufsteigen zu können, am Montag bekannt gab. „Aber am Ende war sie einfach alternativlos.“

„Finanziell wäre auf den Verein, allein in einer Saison in der Zweiten Liga, eine Belastung zugekommen, die im sechsstelligen Bereich gelegen hätte“, sagt Nellessen.

Der Sprung zwischen beiden Spielklassen wäre sowohl finanziell als auch sportlich ein Riesensatz gewesen. In der Zweiten Liga wird schließlich schon semiprofessionell Handball gespielt, mit einem Aufstieg von der Nordrheinliga in die Dritte Liga wäre das nicht ansatzweise zu vergleichen gewesen. Dazu hätten auch organisatorisch noch Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, die in der Kürze der Zeit nicht mal eben so aus dem Boden zu stampfen gewesen wären.