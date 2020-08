Handball : TV Aldekerk kommt nicht über ein 30:30 hinaus

Kerken Nach vier Testspiel-Siegen in Folge ist der Handball-Regionalligist TV Aldekerk nun beim ambitionierten Oberligisten Borussia Mönchengladbach, der seinen Kader für einen beabsichtigten Aufstieg mächtig aufgerüstet hat, nicht über ein 30:30 (15:16) hinausgekommen.

Insgesamt fehlte dem ATV die nötige Frische, um die knappe Halbzeitführung über die Zeit zu bringen. Speziell im zweiten Durchgang ging die Konzentration verloren, die eine ungewohnt hohe Anzahl von Fehlwürfen zur Folge hatte. Spielführer Jonas Mumme sagte: „Die Gladbacher haben eine verdammt gute Mannschaft, und für uns war es neben den Trainingseinheiten das dritte Spiel in einer Woche. Das muss man auch mal sehen.“ Weiter geht es mit einem hochkarätig besetzten Mini-Turnier am nächsten Samstag ab 15 Uhr in der Vogteilhalle. Erwartet wird der niederländische Erstligist HV Hurry up und der Drittligist SG Schalksmühle-Halver mit dem ehemaligen ATV-Spieler Lukas Hüller.