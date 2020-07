Handball : TV Aldekerk II feiert Regionalliga-Aufstieg

Die Spielerinnen des TV Aldekerk II trafen sich jetzt in privater Runde, um auf den Aufstieg in die Regionalliga anzustoßen. Foto: Lutz Nebel

Aldekerk Neben Co-Trainerin Elin Hoffmann wurden auch zwei Spielerinnen verabschiedet. Laura Nebel geht zum TV Lobberich. Jule Samplonius wechselt zum Zweitligisten TuS Lintfort. Zum Auftakt in der Regionalliga erwartet das Team am Sonntag, 13. September, den TSV Bonn.

Diese nachträgliche Feier haben sich die Spielerinnen der zweiten Mannschaft des TV Aldekerk redlich verdient. Das Team hatte die Tabelle in der Handball-Oberliga ungeschlagen angeführt, als die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste. Aus diesem Grund verzichtet der Handball-Verband Niederrhein zwar auf die Ernennung eines Niederrhein-Meisters. Doch der Trost ist stark: Die Mannschaft, in der überwiegend die Talente aus der A-Juniorinnen-Bundesliga an den Seniorenbereich herangeführt werden, mischt in der kommenden Saison in der Regionalliga, der vierthöchsten Klasse, mit.