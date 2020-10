Handball : Der Meister setzt auf Kontinuität

Mit dieser Mannschaft gehen die Handballerinnen des TV Aldekerk in die Saison in der Dritten Liga. Foto: Roland Beyer

Kerken Handball: Am 17. Oktober beginnt für das Frauen-Team des TV Aldekerk die neue Spielzeit in der Dritten Liga. Nach einer sehr langen Vorbereitung und dem nach hinten verschobenen Saisonstart freut sich das Team, dass es losgeht.

Wer am Ende einer Handball-Saison Tabellenerster war, hat offenbar nicht viel falsch gemacht und keine Not, für die neue Spielzeit in der Dritten Liga großartig Veränderungen vorzunehmen. So geht es auch dem aktuellen Westdeutschen Meister TV Aldekerk, der für die kommende Saison am Kader der ersten Frauen-Mannschaft nur geringe Veränderungen vorgenommen hat und insgesamt auf Kontinuität setzt.