Handball : SVS-Handballer auf Abschiedstournee

Straelen Straelens Handball-Frauen haben Klassenerhalt frühzeitig gesichert und wollen weitere Bonus-Punkte sammeln.

Handball-Regionalliga der Frauen: TuS Treudeutsch Lank – SV Straelen. Der Klassenerhalt ist in trockenen Tüchern, das Saisonziel damit schon drei Spieltage vor Schluss erreicht. Jetzt wollen die Blumenstädter noch ein bisschen mehr. „Überruhr und Lank befinden sich in Reichweite. Gegen beide Mannschaften spielen wir noch. Es wäre toll, wenn wir in der Tabelle noch ein, zwei Plätze nach oben klettern könnten“, sagt SVS-Coach Thomas Floeth.

Der SVS ist aber durchaus dazu in der Lage, diesen Gegner in den Griff zu bekommen. Das hat bereits das Hinspiel gezeigt, das Grün-Gelb mit 23:22 für sich entscheiden konnte. „Eine schwache Partie, in der beide Mannschaften Luft nach oben hatten“, erinnert sich Straelens Trainer. Er erinnert sich auch an unterschiedliche Deckungsvarianten, die der TuS zu spielen in der Lage ist. „Da müssen wir flexibel sein und die Fehlerquote ähnlich niedrig halten wie gegen Fortuna Köln, dann haben wir auch in fremder Halle eine Chance“, so Floeth.